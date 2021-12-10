احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم
أبرز المواد
 افتتاح معرض أنا عربية وسط مشاركة 260 جناحًا في الرياض
أبرز المواد
 نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد
أبرز المواد
 هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تلتقي بوفد وزارة السياحة الكينية
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو ولي عهد دولة الكويت
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 جلسة مباحثات رسمية.. ماذا دار في لقاء سمو ولي العهد بنظيره الكويتي؟
أبرز المواد
 المنتخب التونسي أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرب فيفا 2021
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين
أبرز المواد
 اتحاد الغرف يدعو لفتح مجالات استثمارية جديدة بين المملكة والكويت
أبرز المواد
 ولي العهد يغادر الكويت
أبرز المواد
 فيديو| الفيحاء يفرض التعادل السلبي مع الهلال في مؤجلة الجولة الرابعة
أبرز المواد
عاجل

نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم

خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم

أبرز المواد
افتتاح معرض أنا عربية وسط مشاركة 260 جناحًا في الرياض

افتتاح معرض أنا عربية وسط مشاركة 260 جناحًا في الرياض

أبرز المواد
نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

أبرز المواد
هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تلتقي بوفد وزارة السياحة الكينية

هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تلتقي بوفد وزارة السياحة الكينية

أبرز المواد

جلسة مباحثات رسمية.. ماذا دار في لقاء سمو ولي العهد بنظيره الكويتي؟

جلسة مباحثات رسمية.. ماذا دار في لقاء سمو ولي العهد بنظيره الكويتي؟
https://almnatiq.net/?p=1082244
المناطق ـ متابعات

استقبل سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان مساء اليوم، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية والوفد الرسمي المرافق لسموه.

 

وعقدت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين وترأس المباحثات من جانب دولة الكويت سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والذي ضم كلا من رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما ترأس المباحثات من المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يضم كلا من الأمراء وكبار المسؤولين في حكومة المملكة.

 

وقد تناولت المباحثات تقوية أواصر العلاقات الأخوية والوثيقة وأهم الروابط المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة خاصة خلال هذه الزيارة التاريخية وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم استعراض آفاق الدعم الخليجي الموحد لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية بما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء والتنسيق المستمر في القضايا التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

وساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة

 

 

روابط ذات صلة

نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد
سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو ولي عهد دولة الكويت

سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو ولي عهد دولة الكويت
سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو أمير دولة الكويت

سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو أمير دولة الكويت

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements