جلسة مباحثات رسمية.. ماذا دار في لقاء سمو ولي العهد بنظيره الكويتي؟

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استقبل سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان مساء اليوم، أخاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية والوفد الرسمي المرافق لسموه.

وعقدت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين وترأس المباحثات من جانب دولة الكويت سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والذي ضم كلا من رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما ترأس المباحثات من المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يضم كلا من الأمراء وكبار المسؤولين في حكومة المملكة.

وقد تناولت المباحثات تقوية أواصر العلاقات الأخوية والوثيقة وأهم الروابط المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة خاصة خلال هذه الزيارة التاريخية وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم استعراض آفاق الدعم الخليجي الموحد لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية بما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء والتنسيق المستمر في القضايا التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة