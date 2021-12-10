هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تلتقي بوفد وزارة السياحة الكينية

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استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية ماهر القثمي في مقر الهيئة بمدينة الرياض وفدًا من وزارة السياحة في جمهورية كينيا ضم معالي الأمين العام لوزارة السياحة سافينا كويكوي، ومساعد الوزير نائب الأمين العام لوزارة السياحة سعيد عثمان، بحضور مدير إدارة تفعيل الشراكات والعلاقات الدولية بوزارة السياحة السعودية طلال جادو.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات البيئية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية وأحدث الممارسات المتبعة في إدارتها، والتعرف على التجربة الكينية في مجالي السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية وتطويرها والمحافظة عليها.

واستعرضت الهيئة إستراتيجيتها في تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية والمبادرات والمشاريع المستقبلية، ومستهدفات المحمية في المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، وزيادة الغطاء النباتي.

وناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلية المقترحة، وكيفية الاستفادة من التجربة الكينية في تطوير المحميات الطبيعية في المملكة .

وتأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات البيئية حول العالم، للاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المحميات الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة على الحياة الفطرية، والخطوات المتخذة في تطوير السياحة البيئية، التي تعد واحدة من أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الحياة، وإتاحة المزيد من المشاريع التنموية والاستثمارية، نظرًا إلى مخزون الثروة الطبيعية الذي تكتنزه المملكة على المستويين النباتي والحيواني.