افتتاح معرض أنا عربية وسط مشاركة 260 جناحًا في الرياض

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افتتح معرض “أنا عربية” المتخصص في إبراز أرقى أزياء التصاميم للمرأة العربية، ويُعد الأضخم للإبداع في العالم العربي، الذي يجمع المبدعات تحت سقف واحد، بمشاركة أكثر من 260 جناحًا.

ويُقام المعرض في منطقة “واجهة الرياض”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، على مساحة تزيد عن 16 ألف م2، ويصل عدد منصات العرض المشاركة إلى 111 منصة سعودية، و32 خليجية، و69 مصرية، و45 منصة من باقي الدول العربية التي يصل عددها إلى 17 دولة، فيمايصل عدد علامات الأزياء التجارية المشاركة لأول مرة في المملكة إلى 46 علامة، إضافة إلى أربعة مطاعم وثلاثة كافيهات من الأشهر عالميًا.

ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/926/ana-arabia.

وتشارك في معرض “أنا عربية” مصممات أزياء لتقديم تجارب فريدة للزائرات، ترضي شغفهن وتلاقي تطلعاتهن، ويوفر للمهتمات بعالم التصميم والموضة فرص الالتقاء بنظيراتهن من داخل المملكة وخارجها، لتطوير تجاربهن واكتساب مزيد من الخبرات في مجال التصاميم.

ويجمع المعرض بين الفخامة والفن والإبداع، وهو متخصص كذكلك في أصول الموضة والأزياء، ويحتفي بالمرأة العربية من جميع أنحاء العالم، كما يتيح لسيدات الأعمال والمصممات تسويق منتجاتهن والمشاركة بها، وتشمل: الإكسسوارات، والأحذية، والحقائب، والتحف، والعطور، والمجوهرات.