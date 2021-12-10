رئيس البرلمان العربي: جولة ولي العهد الخليجية ترسخ سياسة المملكة الداعمة لمنظومة التعاون الخليجي

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وصف معالي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الخليجية بالاستثنائية وذلك لأهميتها وتوقيتها.

وأكد معاليه في بيان اليوم أن جولة سموه ولي العهد الخليجية ترسخ النهج الحكيم والثابت للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن تعزيز التعاون، وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التضامن العربي بشكل عام، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ، مشيراً إلى أن الجولة تمثل قوة دفع لمنظومة التعاون الخليجي بعد اكتمال عقدها الرابع خاصة أنها تأتي قبيل استضافة المملكة للقمة الخليجية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في أن نتائج الجولة ستكون ترجمة لتطلعات قادة وشعوب دول المجلس، بشأن دعم منظومة العمل الخليجي المشترك، لكي تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتفتح آفاقاً أوسع للمصالح المشتركة بين دول الخليج العربية .