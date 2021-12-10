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الموارد البشرية بالرياض تلزم منشأة بدفع الأجور المتأخرة بقيمة 654 ألف ريال

الموارد البشرية بالرياض تلزم منشأة بدفع الأجور المتأخرة بقيمة 654 ألف ريال
https://almnatiq.net/?p=1082288
المناطق_الرياض

تمكن فريق إدارة الأزمات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع من إنهاء أزمة 100 عامل في إحدى شركات المقاولات المتعثرة بعد الاجتماع مع ممثلي المنشأة والعمال و إلزام صاحب المنشأة بتسليم الأجور المتأخرة لـ62 عامل منهم بقيمة 654 ألف ريال خلال 10 أيام واصدار خروج نهائي لمن يرغب في ذلك بعد تسليمه مستحقاته المتأخرة كما تم الاتفاق على إعادة البقية للعمل وفتح المجال لمن يرغب في الانتقال الى منشأة اخرى .

الجدير بالذكر أن مهام إدارة الأزمات بالفرع تتلخص في متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت للوصول الى حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل ثم عمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن لمتابعة الوضع العمالي والمالي والتأكد من تطبيق اصحاب المنشأة للقرارات.

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