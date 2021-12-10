وزير الخارجية: جولة ولي العهد عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى دول مجلس التعاون الخليجي، عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب.

وأشار إلى أن المملكة تعمل مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاة لبلداننا وشعوبنا.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدولة الكويت الشقيقة، تأتي لتُعبر عن المحبة الأخوية للكويت وشعبها الشقيق، على أساسٍ تاريخي وضع لبناته الأجداد -رحمهم الله- وأكمله من بعدهم أبنائهم البررة -حفظهم الله- حتى نحقق معاً آمال شعوبنا وتطلعات بلدننا بالتكامل المنشود في جميع المجالات.