احدث الأخبار

بالصور| اختتام مناورات التمرين الثنائي ” ACE ” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية
أبرز المواد
 القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
أبرز المواد
 فيديو| محلل سياسي كويتي: ولي العهد السعودي مكسب لدول التعاون و “يحق لنا أن نفتخر به”
أبرز المواد
 المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني
أبرز المواد
 وزير الخارجية: جولة ولي العهد عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك
أبرز المواد
 فيديو| وزير الإعلام الكويتي الأسبق: المملكة تقود المسار العالمي الآن.. ومواقفها مع الكويت لا تُنسى
أبرز المواد
 المنتخب السعودي للجمباز يدشّن مشاركته في بطولة نوفي ساد الدولية غداً
أبرز المواد
 المملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للعامين “2022 – 2023”
أبرز المواد
 الموارد البشرية بالرياض تلزم منشأة بدفع الأجور المتأخرة بقيمة 654 ألف ريال
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي: جولة ولي العهد الخليجية ترسخ سياسة المملكة الداعمة لمنظومة التعاون الخليجي
أبرز المواد
 الهولندية هيس .. بطلة شوط الاتحاد الدولي للفروسية المؤهلة لنهائيات كأس العالم
أبرز المواد
 6 اتفاقيات بين شركات سعودية وكويتية عبر ملتقى الأعمال السعودي الكويتي
أبرز المواد
عاجل

نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

بالصور| اختتام مناورات التمرين الثنائي ” ACE ” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية

بالصور| اختتام مناورات التمرين الثنائي ” ACE ” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية

أبرز المواد
القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

أبرز المواد
فيديو| محلل سياسي كويتي: ولي العهد السعودي مكسب لدول التعاون و “يحق لنا أن نفتخر به”

فيديو| محلل سياسي كويتي: ولي العهد السعودي مكسب لدول التعاون و “يحق لنا أن نفتخر به”

أبرز المواد
المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني

المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني

أبرز المواد

وزير الخارجية: جولة ولي العهد عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك

وزير الخارجية: جولة ولي العهد عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك
https://almnatiq.net/?p=1082298
المناطق_الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى دول مجلس التعاون الخليجي، عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب.

 

وأشار إلى أن المملكة تعمل مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاة لبلداننا وشعوبنا.

 

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدولة الكويت الشقيقة، تأتي لتُعبر عن المحبة الأخوية للكويت وشعبها الشقيق، على أساسٍ تاريخي وضع لبناته الأجداد -رحمهم الله- وأكمله من بعدهم أبنائهم البررة -حفظهم الله- حتى نحقق معاً آمال شعوبنا وتطلعات بلدننا بالتكامل المنشود في جميع المجالات.

روابط ذات صلة

ولي العهد يغادر الكويت

ولي العهد يغادر الكويت
البرلمان العربي: جولة ولي العهد تمثل قوة دفع لمنظومة التعاون الخليجي

البرلمان العربي: جولة ولي العهد تمثل قوة دفع لمنظومة التعاون الخليجي
تزامنا مع جولة ولي العهد .. الأخضر يكسو مؤشرات الأسواق الخليجية

تزامنا مع جولة ولي العهد .. الأخضر يكسو مؤشرات الأسواق الخليجية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements