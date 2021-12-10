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فيديو| وزير الإعلام الكويتي الأسبق: المملكة تقود المسار العالمي الآن.. ومواقفها مع الكويت لا تُنسى

فيديو| وزير الإعلام الكويتي الأسبق: المملكة تقود المسار العالمي الآن.. ومواقفها مع الكويت لا تُنسى
https://almnatiq.net/?p=1082299
المناطق ـ متابعات

قال سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، اليوم الجمعة، إن العلاقات الكويتية السعودية “تاريخية” وممتدة لأكثر من 130 عاما.

 

وأضاف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، في تصريحات  متلفزة، أن وقفات المملكة مع الكويت يتذكرها الجميع، ولا يمكن أن ننسها، خصوصا تلك التي كانت عام “90” ووقتها أعلن الملك فهد ـ عليه رحمة الله ـ ضرورة حل الأزمة، واشتهرت مقولته: “إما أن ترجع الكويت أو تذهب المملكة معها”.

 

وأشاد سامي النصف، بما شهدته المملكة من تطور كبير خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها تقود المسار العالمي حاليا، وأصبحت لها وزنها وثقلها.

 

أكد وزير الإعلام الكويتي الأكبر، أن المملكة العربية السعودية شهدت متغيرات على الجانب السياسي، والاجتماعي، وغيرهما، وهو ما نأمله “نحن في دول الخليج” حتى نلاحق تلك النهضة.

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