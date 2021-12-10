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نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

بالصور| اختتام مناورات التمرين الثنائي ” ACE ” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية

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المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني

المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني

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المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني

المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني
https://almnatiq.net/?p=1082308
المناطق_واس

وقَّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على برنامجي تعاون في مجالات التقييس المختلفة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لمملكة البحرين.

ويركز برنامج التعاون بين المواصفات السعودية ووزارة الصناعة البحرينية على تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث في مجالات التقييس المختلفة، إلى جانب التعاون لتطوير المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة والمختبرات والمعايرة وبناء القدرات.

فيما يُعنى برنامج التعاون بين المواصفات السعودية والمجلس الأعلى للبيئة، بتطوير مستويات التعاون في مجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل .

ويهدف البرنامجان المُوقَّعَان بين المملكة والبحرين إلى تعزيز التعاون، وزيادة التبادل التجاري، وضمان جودة السلع المستوردة والمصدرة، ورفع مستوى التعاون في المجالات المتعلقة بالمحافظة على البيئة وصحة الإنسان.

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