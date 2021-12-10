المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني

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وقَّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على برنامجي تعاون في مجالات التقييس المختلفة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لمملكة البحرين.

ويركز برنامج التعاون بين المواصفات السعودية ووزارة الصناعة البحرينية على تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث في مجالات التقييس المختلفة، إلى جانب التعاون لتطوير المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة والمختبرات والمعايرة وبناء القدرات.

فيما يُعنى برنامج التعاون بين المواصفات السعودية والمجلس الأعلى للبيئة، بتطوير مستويات التعاون في مجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل .

ويهدف البرنامجان المُوقَّعَان بين المملكة والبحرين إلى تعزيز التعاون، وزيادة التبادل التجاري، وضمان جودة السلع المستوردة والمصدرة، ورفع مستوى التعاون في المجالات المتعلقة بالمحافظة على البيئة وصحة الإنسان.