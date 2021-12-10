احدث الأخبار

بالصور| اختتام مناورات التمرين الثنائي ” ACE ” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية
أبرز المواد
 القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
أبرز المواد
 فيديو| محلل سياسي كويتي: ولي العهد السعودي مكسب لدول التعاون و “يحق لنا أن نفتخر به”
أبرز المواد
 المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني
أبرز المواد
 وزير الخارجية: جولة ولي العهد عبّرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك
أبرز المواد
 فيديو| وزير الإعلام الكويتي الأسبق: المملكة تقود المسار العالمي الآن.. ومواقفها مع الكويت لا تُنسى
أبرز المواد
 المنتخب السعودي للجمباز يدشّن مشاركته في بطولة نوفي ساد الدولية غداً
أبرز المواد
 المملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للعامين “2022 – 2023”
أبرز المواد
 الموارد البشرية بالرياض تلزم منشأة بدفع الأجور المتأخرة بقيمة 654 ألف ريال
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي: جولة ولي العهد الخليجية ترسخ سياسة المملكة الداعمة لمنظومة التعاون الخليجي
أبرز المواد
 الهولندية هيس .. بطلة شوط الاتحاد الدولي للفروسية المؤهلة لنهائيات كأس العالم
أبرز المواد
 6 اتفاقيات بين شركات سعودية وكويتية عبر ملتقى الأعمال السعودي الكويتي
أبرز المواد
عاجل

نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

بالصور| اختتام مناورات التمرين الثنائي ” ACE ” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية

بالصور| اختتام مناورات التمرين الثنائي ” ACE ” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية

أبرز المواد
القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

أبرز المواد
فيديو| محلل سياسي كويتي: ولي العهد السعودي مكسب لدول التعاون و “يحق لنا أن نفتخر به”

فيديو| محلل سياسي كويتي: ولي العهد السعودي مكسب لدول التعاون و “يحق لنا أن نفتخر به”

أبرز المواد
المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني

المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني

أبرز المواد

القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير
https://almnatiq.net/?p=1082315
المناطق_واس

صرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمنطقة، تمكنت من ضبط (10) مخالفين لنظام أمن الحدود يؤويهم مقيم من الجنسية الإثيوبية في أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والمقيم الذي آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أونقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف،والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

بالصور| اختتام مناورات التمرين الثنائي ” ACE ” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية

بالصور| اختتام مناورات التمرين الثنائي ” ACE ” بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية
فيديو| محلل سياسي كويتي: ولي العهد السعودي مكسب لدول التعاون و “يحق لنا أن نفتخر به”

فيديو| محلل سياسي كويتي: ولي العهد السعودي مكسب لدول التعاون و “يحق لنا أن نفتخر به”
المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني

المواصفات السعودية تُوقِّعُ برنامجي تعاون فني مع الجانب البحريني

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements