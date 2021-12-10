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نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

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فيديو| محلل سياسي كويتي: ولي العهد السعودي مكسب لدول التعاون و “يحق لنا أن نفتخر به”

فيديو| محلل سياسي كويتي: ولي العهد السعودي مكسب لدول التعاون و “يحق لنا أن نفتخر به”
https://almnatiq.net/?p=1082316
المناطق ـ متابعات

قال المحلل السياسي الكويتي سعد العدواني، اليوم الجمعة، إن الأمير محمد بن سلمان حرك آلة دول مجلس التعاون بعد غيبوية وفتور و”يحق لنا أن نفتخر به”.

 

وأوضح “العدواني” أن المملكة ستصل بعد جولة سمو ولي العهد إلى قمة ناجحة، على كافة المستويات، وخصوصا المستوى الأمني، والاقتصادي، والسياسي.

 

وبين المحلل السياسي الكويتي، أن سمو ولي العهد مكسب لـ دول مجلس التعاون الخليجي، “فهو قيادة شابة يحق لنا أن نفتخر به، مع القيادات الكبرى في دول مجلس التعاون”.

 

وتابع المحلل الساسي: “أهنئ الدولة السعودية بهذا الرجل”.

 

 

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