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أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير سلطان

أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير سلطان
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المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم، حفل تخريج الدفعات 17 و 18 و 19 من طلاب جامعة الأمير سلطان والبالغ عددهم 940 خريجاً من حملة البكالوريوس والماجستير، وذلك بملعب مرسول بارك في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان ورئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، ونواب وعمداء وعدد من منسوبي الجامعة.

ثم عزف السلام الملكي، تلاه مسيرة لأعضاء هيئة التدريس والخريجين، بعدها بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس الجامعة كلمة رحّب فيها بسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة، مثمناً رعاية سموه لحفل التخرج، كما هنأ الخريجين الذين اجتازوا الظروف الاستثنائية التي مروا بها بعد سنوات من العمل الجاد على مقاعد الدراسة.

بعد ذلك عُرض فيلم وثائقي عن الجامعة يحكي مسيرتها ومراحل تطورها و إنجازاتها، ثم كلمة الخريجين ألقاها الطالب جاسر الجاسر، بعدها عُرض فيديو عن الخريجين.

من جانبه عبر سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم في تصريح صحفي عن سعادته برعاية حفل التخرج، وقال سموه:” نحن فخورون بهذه الكوكبة من الخريجين الذين هم ثروة الوطن الحقيقية، وأتمنى لهم التوفيق في مستقبلهم وخدمة هذا الوطن الغالي، كما شكر سموه رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس الجامعة على جهودهم.

وفي ختام الحفل تسلم سموه هدية تذكارية من رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان.

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