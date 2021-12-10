مهرجان الصقور: 4 أشواط للدوليين وشوطان لصقّاري المستقبل في منافسات اليوم(فيديو)

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شهد اليوم الثاني عشر من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021، الذي يقام في ملهم (شمال مدينة الرياض)، انطلاق الأشواط التأهيلية للمشاركين الدوليين في مسابقة الملواح (الدعو400 متر)، لتسفر النتائج عن فوز عشرة صقور في كل شوط من أشواط السباق، وهي الصقور الأكثر قدرة على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن، حيث تحتسب الفوارق بين الفائزين في الأشواط بأجزاء من الثانية.

وتنافس المشاركون في اليوم الثاني عشر للمهرجان، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى يوم 16 ديسمبر الجاري، عبر 6 أشواط، 4 للمحترفين الدوليين في فئتي “حر وشاهين”، فرخ وقرناس، إضافة إلى “شوطي الهيثم” لصقاري المستقبل.

وكان الشوط الأول لفئة “شاهين فرخ” محترفين دوليين، وقد فاز فيه بالمركز الأول الصقر (رمح S34) للصقار محمد الهاجري، حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 20 ثانية، و954 جزءًا من الثانية، وفاز بالمركز الثاني الصقر (القطري) للصقار عبدالله النون، في زمن قدره 21.375 ثانية، فيما فاز بالمركز الثالث الصقر (حمرين) للصقار سعد الرميحي في زمن قدره 21.563 ثانية.

وفي الشوط الثاني لفئة “شاهين قرناس” محترفين دوليين، حقق المركزين الأول والثاني الصقار (F3-S) بصقريه (SH100) و(SH31)، بفارق زمني قدره 0.105 جزءا من الثانية، أما المركز الثالث فأحرزه الصقار أنس الكندري بصقره (الامرنت) في زمن قدره 20.387 ثانية.

أما الشوط الثالث فكان لفئة “حر فرخ” محترفين دوليين، وفاز بالمركز الأول فيه الصقر (فلاح) للصقار عبدالله النون، في زمن قدره 20.356 ثانية، كما فاز بالمركز الثاني الصقر (سرهيد) للصقار (BHR)، في زمن قدره 20.686 ثانية، اما المركز الثالث ففاز به الصقر (حمرور) للصقار سلطان السويدي، في زمن قدره 20.837 ثانية.

وفي الشوط الرابع لفئة “حر قرناس” محترفين دوليين، فاز بالمركز الأول الصقار (F3-S)، بصقره (إكس بو) ، محققا زمن قدره 20.350 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقار (BHR) بصقره (السعودي) في زمن قدره 20.497 ثانية، أما المركز الثالث ففاز به الصقار الشيخ حمدان آل مكتوم بصقره (ضو)، في زمن قدره 20.751 ثانية.

وفي شوطي الهيثم لصقاري المستقبل تنافست أربع فئات من الصقور (فرخ وقرناس)، وهي (مثلوث حر، وشاهين، وجير تبع، وقرموشة جير).

ففي الشوط الأول من الهيثم (فرخ) فازت الصقارة الصغيرة رزان الدوسري بالمركز الأول بصقرها (مهدد)، وذلك في زمن قدره 20.712 ثانية، وبالمركز الثاني فاز نايف المطيري بصقره (لواحظ)، في زمن قدره 21.443 ثانية، أما المركز الثالث فكان للصقار سلطان العرجاني بصقره (شرار) في زمن قدره 22.552 ثانية.

أما في الشوط الثاني من الهيثم (قرناس)، ففاز بالمركز الأول الصقار الصغير ناصر العجمي، بصقره (هيهات)، في زمن قدره 19.365 ثانية، وبالمركز الثاني فاز الصقار إبراهيم البوعينين، بصقره (فوبيا)، في زمن قدره 19.767 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقار راكان الشمري، بصقره (خطر)، في زمن قدره 19.856 ثانية.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يتم تكريم الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.

وتشمل أشواط الكؤوس للدوليين 6 أشواط للملاك، و6 للمحترفين، بمجموع جوائز يصل 3 ملايين و270 ألف ريال.