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الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن جولة ولي العهد: “تؤكد مكانته الكبيرة وتؤسس لمرحلة  غير مسبوقة”

الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن جولة ولي العهد: “تؤكد مكانته الكبيرة وتؤسس لمرحلة  غير مسبوقة”
ولي العهد
https://almnatiq.net/?p=1082360
المناطق ـ متابعات

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، على جولة سمو ولي العهد الخليجية، لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي انتهت بزيارة ناجحة ومثمرة إلى دولة الكويت الشقيقة.

 

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة لـ ولي العهد، جمعته بقادة الدول التي زارها، خلال جولته الخليجية، معلقا عليها: “زيارات سيدي ولي العهد لدول الخليج والتكريم المستحق والمحبة والمشاعر الفياضة التي قوبل بها من أشقائه القادة وكذلك من شعوبهم تؤكد مكانته وقيمته الكبيرة وتأثير إنجازاته ورؤاه وستؤسس لمرحلة جديدة غير مسبوقة من التعاون بين دول الخليج وهذا ما ستؤكده القمة الخليجية المقبلة إن شاء الله”.

وأثمرت زيارة سمو ولي العهد عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون، والمملكة، كان أبرزها مع سلطان عُمان، بواقع 13 اتفاقية، و6 اتفاقيات مع دولة الكويت الشقيقة، وغيرها مع الدول الأخرى.

 

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