الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن جولة ولي العهد: “تؤكد مكانته الكبيرة وتؤسس لمرحلة  غير مسبوقة”

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علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، على جولة سمو ولي العهد الخليجية، لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي انتهت بزيارة ناجحة ومثمرة إلى دولة الكويت الشقيقة.

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة لـ ولي العهد، جمعته بقادة الدول التي زارها، خلال جولته الخليجية، معلقا عليها: “زيارات سيدي ولي العهد لدول الخليج والتكريم المستحق والمحبة والمشاعر الفياضة التي قوبل بها من أشقائه القادة وكذلك من شعوبهم تؤكد مكانته وقيمته الكبيرة وتأثير إنجازاته ورؤاه وستؤسس لمرحلة جديدة غير مسبوقة من التعاون بين دول الخليج وهذا ما ستؤكده القمة الخليجية المقبلة إن شاء الله”.

زيارات سيدي ولي العهد لدول الخليج والتكريم المستحق والمحبة والمشاعر الفياضة التي قوبل بها من أشقائه القادة وكذلك من شعوبهم تؤكد مكانته وقيمته الكبيرة وتأثير انجازاته ورؤاه وستؤسس لمرحلة جديدة غير مسبوقة من التعاون بين دول الخليج وهذا ما ستؤكده القمة الخليجية المقبلة إن شاء الله pic.twitter.com/h6BcuSArbi — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 10, 2021

وأثمرت زيارة سمو ولي العهد عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون، والمملكة، كان أبرزها مع سلطان عُمان، بواقع 13 اتفاقية، و6 اتفاقيات مع دولة الكويت الشقيقة، وغيرها مع الدول الأخرى.