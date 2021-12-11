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أمير حائل يرعى غداً حفل اختتام رالي حائل تويوتا الدولي 2021

أمير حائل يرعى غداً حفل اختتام رالي حائل تويوتا الدولي 2021
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المناطق_واس

يرعى غداً صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة، الحفل الختامي لرالي حائل تويوتا الدولي 2021 في نسخته السابعة عشر، وذلك في منتزه المغواة الترفيهي، حيث سيتوج سموه فيه بطل العالم “الكروس كنتري”، ويكرم الفائزين بالمراكز الأخرى في مختلف الفئات.

يُذكر أن رالي حائل تويوتا الدولي2021 الذي يعد الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة “فيا كروس كانتري” انطلق الأربعاء الماضي برعاية سمو أمير المنطقة بمشاركة 83 متسابقا، قطعوا خلال مراحل السباق الأربع 1570 كيلومترا.

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