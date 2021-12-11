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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية لغرض الصيد

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية لغرض الصيد
القوات الخاصة للأمن البيئي
https://almnatiq.net/?p=1082368
المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة (بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية) في منطقة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المخالفين وبحوزتهم (5) صقور تستخدم في الصيد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين المالكي، أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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