فيديو| من عُمان إلى الكويت.. ولي العهد يعلنها «المصير واحد»

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نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

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سمو ولي العهد
https://almnatiq.net/?p=1082369
المناطق ـ خاص

جولة خليجية ناجحة بكل المقاييس، لـ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ بدأها يوم الاثنين الماضي، من دولة عُمان الشقيقة، ثم الإمارات، ومنها إلى قطر، ثم البحرين، وأخيرا إلى الكويت، التي غادرها الليلىة.

 

حملت الزيارة رسائل واضحة، تؤكد وحدة المصير العربي، ومكانة السعودية في المملكة، وكان من أبرز محاورها: “تطوير التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية، والتعامل الجدي مع «نووي» إيران، وتسوية شاملة للنزاع الفلسطيني، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، والعمل على استقرار العراق وأمن السودان”.

 

تضمنت المحاور: “وحدة لبنان وحل أزمة سورية، وسحب مرتزقة ليبيا ودعم أفغانستان، وكذلك التصدي للفكر المتطرف بين الشباب”.

وعن أبرز ثمار تلك الجولة، فكان افتتاح الطريق السعودي العماني البري، وتوقيع 13 اتفاقية تعاون مع الجانب العماني،إضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات مع شركات كويتية، وغيرها من الإنجازات التي ستكشف عنها الأيام القادمة.

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