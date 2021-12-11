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قطر تقسو على الإمارات بخماسية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

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قطر تقسو على الإمارات بخماسية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

قطر تقسو على الإمارات بخماسية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب
https://almnatiq.net/?p=1082373
المناطق_متابعات

انتصر منتخب قطر على نظيره الإمارات، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات كأس العرب 2021.

منتخب قطر واجه الإمارات، في ربع نهائي البطولة العربية، على ملعب استاد البيت في مدينة الخور القطرية.

وافتتح منتخب قطر أهدافه في الدقيقة 7، بعد خطأ قائل من مدافعي الإمارات، حيث سجل علي البلوشي مدافع منتخب “عيال زايد” هدفًا في مرماه ليمنح العنابي التقدم.

وفي الدقيقة 22، أهدر المعز علي مهاجم منتخب قطر، فرصة تسجيل هدف ثاني بعد انفراد تام بمرمى الإمارات، عقب تألق من الحارس علي خصيف.

وبعدها بـ5 دقائق فقط، حصل منتخب قطر على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع الإمارات محمود خميس، وترجمها المعز علي إلى هدف ثاني للعنابي.

في الدقيقة 33، لجأ الحكم إلى تقينة الفار، بعد تدخل من علي خصيف حارس الإمارات على المعز علي مهاجم منتخب قطر، ليحتسب ركلة جزاء ثانية للعنابي.

واستطاع بوعلام خوخي لاعب منتخب قطر تسجيل ركلة الجزاء بطريقة رائعة لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك في الدقيقة 36.

وأضاف عبد العزيز حاتم هدفا رابعا في الدقيقة 44، من خلال تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 45+3، سجل المعز علي هدفه الثاني والخامس لمنتخب قطر، بعدما تلقى تمريره رائعة داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة شباك علي خصيف.

وبهذا يتأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي كأس العرب، وينتظر الفائز من مباراة المغرب والجزائر التي تقام مساء غد السبت.

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