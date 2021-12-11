“الغذاء والدواء” توضح فوائد الزنجبيل والكمية المسموح بتناولها يوميا

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء فوائد الزنجبيل والكميات المسموح بتناولها من الزنجبيل الطازج يوميًّا.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إن الزنجبيل عبارة عن نبات جذري ينتمي لفصيلة النباتات الزنجبيلية كالكركم والهيل، ويمتاز بطعمه الحار اللاذع القوي، ويعد من أشهر التوابل.

وأضافت أن للزنجيبل استخدامات في الطب البديل كالتالي:

– تخفيف أعراض البرد والزكام

– تخفيف حالات الغثيان والدوار

– تخفيف آلام الدورة الشهرية

– تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي

– تنشيط الدورة الدموية

وتابعت الغذاء والدواء، أن الكميات المسموح بتناولها كحد أقصى في اليوم من الزنجبيل الطازج من 2 إلى 4 جرام.