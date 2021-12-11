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وفد اتحاد إذاعات الدول العربية يزور الدرعية التاريخية

وفد اتحاد إذاعات الدول العربية يزور الدرعية التاريخية
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المناطق_واس

زار وفد من المشاركين في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية إلى الدرعية التاريخية وحي طريف والمواقع الأثرية في المحافظة برفقة عدد من المسؤولين في الهيئة.

وتأتي الزيارة التي تضم أكثر من 150 إعلامياً من مختلف الدول العربية ضمن الفعاليات على هامش اجتماعات الدورة الـ 41 للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المئة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية والاجتماعات التحضيرية المتصلة برعاية وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في مدينة الرياض.

وفي ذات السياق تنطلق غداً، اجتماعات المجلس التنفيذي السادس بعد المئة لاتحاد إذاعات الدول العربية، وتستضيفها الرياض.
يُذكر أن اتحاد إذاعات الدول العربية قد اختتم أمس، الاجتماع الثمانين للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية وتم خلاله الخروج بعدد من التوصيات، وتسليط الضوء على الكثير من الأمور المتعلقة باللجنة وسبل تطويرها.

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