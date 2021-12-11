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نائب وزير الثقافة يفتتح معرض “التراث السعودي” في المركز المالي

نائب وزير الثقافة يفتتح معرض “التراث السعودي” في المركز المالي
https://almnatiq.net/?p=1082386
المناطق_واس

افتتح معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأزياء ، مساء اليوم معرض “التراث السعودي” الذي تنظمه هيئة الأزياء بمركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 18 ديسمبر الجاري، والذي يُعدّ أحد مُخرجات برنامج “100 براند سعودي”، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك تشاكماك، وسمو الأميرة نورة بنت فيصل بن محمد مدير عام تطوير القطاع وتنفيذ البرامج في الهيئة.

وقال معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز في كلمة ألقاها خلال الحفل إن معرض “التراث السعودي” يأتي تأكيداً على الحراك الثقافي المُتنامي في المملكة بتوجيه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، كما يُمثّل احتفاءً
بإبداعات المواهب السعودية التي تألقت على مدى الستة أشهر الماضية في برنامج “100 براند سعودي”، متضمناً تصاميم وقطعاً إبداعية صنعها مصممون ومصممات سعوديون، واستلهموها من عناصر التراث الوطني الغني.

وأضاف معاليه: “إن برنامج “100 براند سعودي”، وغيره من البرامج والمبادرات الطموحة لهيئة الأزياء، مثل مبادرة “مستقبل الأزياء” التي نشهد انطلاقتها اليوم أيضاً، كلها تسير من أجل تحقيق غاية رئيسية، هي النهوض بقطاع الأزياء في المملكة، وتحويله إلى صناعة متطورة ومتجددة ومستدامة، تحتفي بالابتكار، وتعتز بهويتها، وتدعم وتُمكّن المواهب، وتحقق أهداف وزارة الثقافة”.

بعد ذلك تجوّل معالي نائب وزير الثقافة برفقة الحضور في أقسام المعرض، حيث اطلعوا على محتوياته من تصاميم إبداعية مُستوحاة من عناصر تراثية مميزة، مثل الخزامى، وبيوت الشعر، وغيرها من عناصر التراث السعودي الغني.

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