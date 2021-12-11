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“ساحة التزلج” خيار ترفيهي جديد لزوار “بوليفارد رياض سيتي”

“ساحة التزلج” خيار ترفيهي جديد لزوار “بوليفارد رياض سيتي”
https://almnatiq.net/?p=1082388
المناطق ـ واس

تمثل ساحة التزلج بالعجلات التنوع في الألعاب الرياضية والحركية التي تشهدها منطقة الرياضة في “بوليفارد رياض سيتي” أحد مناطق موسم الرياض 2021.

 

وتقام الساحة على مساحة 1350م2، بهدف إضافة طابع تحدٍ جديد للترويح عن النفس، كما تمثل نقطة البداية للشباب والفتيات الموهوبين في التزلج، والراغبين في احتراف اللعبة وممارستها على المستويات المحلية والعالمية.

 

وتضم ساحة التزلج 9 مدربين متخصصين من الكوادر والقدرات الوطنية الشابة لمساعدة الزوار بدءًا من سنّ 8 أعوام، كما يقدمون دورات تدريبية في التزلج.

 

ورُوعي في بناء ساحة التزلج الجديدة جميع وسائل الأمن والسلامة، بدءًا من أرضيتها المتوافقة مع المعايير العالمية، وصولًا إلى التعقيم اليومي قبل الافتتاح، إضافة إلى دعم زوارها بكامل احتياجات التزلج المتعلقة بالأمن والسلامة.

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