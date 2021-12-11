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سفارة المملكة بالمغرب تبلغ جميع المواطنين بتمديد تعليق الرحلات المباشرة

سفارة المملكة بالمغرب تبلغ جميع المواطنين بتمديد تعليق الرحلات المباشرة
https://almnatiq.net/?p=1082394
المناطق_متابعات
أبلغت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب، جميع المواطنين، بأن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب.

السفارة أوضحت أن هذا التعليق سيستمر حتى 31 ديسمبر الجارى، وبينت أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب، التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 وحماية صحة المواطنين.

وكانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نوفمبر الماضى الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وإفريقيا.

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