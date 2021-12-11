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إعلان مواعيد التسجيل الإلكتروني لجائزة المؤسس لسباقات الهجن بمهرجان الإبل

إعلان مواعيد التسجيل الإلكتروني لجائزة المؤسس لسباقات الهجن بمهرجان الإبل
https://almnatiq.net/?p=1082397
المناطق_الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن عن مواعيد فتح وإغلاق التسجيل الإلكتروني وتركيب الشرائح الإلكترونية ودخول ميدان التدريب، للراغبين بالمشاركة في النسخة السادسة من السباقات.

وأوضحت اللجنة أن التسجيل الإلكتروني سيفتح أبوابه في الـ ١٥ من ديسمبر الجاري حتى الـ٣١ منه، على أن يكون اليوم الذي يسبقه ( ٣٠ ديسمبر ) الموعد الأخير للتعديل على الأشواط.

وحددت اللجنة تاريخ الـ٢٠ من ديسمبر الجاري موعداً لتركيب الشرائح الإلكترونية حتى الـ٢٦ من نفس الشهر ، على أن يتم السماح بدخول ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات للهجن للتدريب بتاريخ ٢٢ ديسمبر الجاري .

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