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الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الإعلامية الكويتية

الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الإعلامية الكويتية

أبرز المواد

الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الإعلامية الكويتية

الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الإعلامية الكويتية
https://almnatiq.net/?p=1082401
المناطق_واس

على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دولة الكويت، التقى الوفد الإعلامي المرافق، عدداً من القيادات الإعلامية بوزارة الإعلام، ووكالة الأنباء الكويتية، وجمعية الصحفيين الكويتية.

وأكد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، في تصريح صحفي أهمية التفاهم الإعلامي بين المملكة والكويت الذي سيتكلل باتفاقية الشراكة المزمع توقيعها بين هيئة الصحفيين السعوديين وجمعية الصحفيين الكويتية بعد أسبوعين في الرياض.

وأوضح أن هذا اللقاء ينم عن دراية كاملة للقضايا المشتركة بين الجانبين والدور الإعلامي المناط بهم، مبيناً أن الحوار أوجد قواسم مشتركة تحتم البدء في التعاون المرتقب.

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