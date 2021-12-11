القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها في تبوك

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن من سلاح ناري بحوزته أثناء متابعته بعد سرقته مركبة والهرب بها، ما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره على المارة، والقبض عليه وضبط السلاح، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه من أصحاب السوابق ومطلوب في قضايا جنائية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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