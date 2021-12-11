احدث الأخبار

العطية والسيف يعززان صدارتهما والغفيلي يحافظ على ترتيبه في رالي حائل تويوتا الدولي 2021
أبرز المواد
 قصرا الحكم والمربع.. هدايا بماء الذهب تعكس التراث السعودي في معرض “أنا عربية”
أبرز المواد
 القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها في تبوك
منطقة تبوك
 الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الإعلامية الكويتية
أبرز المواد
 إعلان مواعيد التسجيل الإلكتروني لجائزة المؤسس لسباقات الهجن بمهرجان الإبل
أبرز المواد
 سفارة المملكة بالمغرب تبلغ جميع المواطنين بتمديد تعليق الرحلات المباشرة
أبرز المواد
 نائب وزير الثقافة يفتتح معرض “التراث السعودي” في المركز المالي
ثقافة وفنون
 “ساحة التزلج” خيار ترفيهي جديد لزوار “بوليفارد رياض سيتي”
أبرز المواد
 “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على هذه المناطق الأسبوع القادم
أبرز المواد
 وفد اتحاد إذاعات الدول العربية يزور الدرعية التاريخية
منوعات
 “الغذاء والدواء” توضح فوائد الزنجبيل والكمية المسموح بتناولها يوميا
أبرز المواد
 قطر تقسو على الإمارات بخماسية وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب
أبرز المواد
عاجل

نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

العطية والسيف يعززان صدارتهما والغفيلي يحافظ على ترتيبه في رالي حائل تويوتا الدولي 2021

العطية والسيف يعززان صدارتهما والغفيلي يحافظ على ترتيبه في رالي حائل تويوتا الدولي 2021

أبرز المواد
قصرا الحكم والمربع.. هدايا بماء الذهب تعكس التراث السعودي في معرض “أنا عربية”

قصرا الحكم والمربع.. هدايا بماء الذهب تعكس التراث السعودي في معرض “أنا عربية”

أبرز المواد
القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها في تبوك

القبض على مواطن أطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته مركبة والهرب بها في تبوك

منطقة تبوك
الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الإعلامية الكويتية

الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الإعلامية الكويتية

أبرز المواد

قصرا الحكم والمربع.. هدايا بماء الذهب تعكس التراث السعودي في معرض “أنا عربية”

قصرا الحكم والمربع.. هدايا بماء الذهب تعكس التراث السعودي في معرض “أنا عربية”
https://almnatiq.net/?p=1082407
المناطق_واس

وسط حضورٍ واسع من المهتمات بالأناقة والموضة، يستمر معرض “أنا عربية” أحد فعاليات موسم الرياض 2021 في استقبال الزوار في واجهة الرياض، ضمن أجواءٍ عربية ملؤها العزف العربي والعروض الجوّالة لعارضات أزياء التراث العربي لبعض المصممات، وفي السياق التراثي برز بوتيك موسم الرياض في مجال صناعة الهدايا التذكارية الفاخرة.

ويستقي الفريق السعودي أعماله من عدة محطات تراثية في التاريخ السعودي مثل قصر المربع وقصر دخنة، وشارع الثميري، كما تحكي تلك القطع الفريدة صورًا تاريخية يعرفها العالم عن المملكة مثل صورة توحيد المملكة، وقدم بوتيك موسم الرياض في السياق الوطني مجموعةً فريدة من التحف المذهبة التي تعكس نبات الخزامى أحد النباتات الشهيرة في المملكة.

وأخذ بوتيك موسم الرياض مكانه في معرض أنا عربية وسط أكثر من 270 علامة سعودية وعربية، باستعراضه لمنتجات التراث السعودي بروح معاصرة وفاخرة، تعد أكثر ارتباطًا بالتراث السعودي، حيث يهتم السياح دومًا بشراء الهدايا التي تعكس تراث السعودية.

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

نائب وزير الثقافة يفتتح معرض “التراث السعودي” في المركز المالي

نائب وزير الثقافة يفتتح معرض “التراث السعودي” في المركز المالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements