العطية والسيف يعززان صدارتهما والغفيلي يحافظ على ترتيبه في رالي حائل تويوتا الدولي 2021

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عزز المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية اليوم صدارته ليُسجِّل أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثالثة من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 البالغ مسافتها 249 كيلومترًا مُتقدمًا بفارق 3:57 دقائق على أقرب مُنافسيه، فيما واصل المتسابق السعودي صالح بن عبد اللـه السيف فرض سيطرته على فئة “تي 3” للمركبات الصحراوية الخفيفة.

وسجَّل الإماراتي عبد اللـه لنجاوي أسرع توقيت في مرحلة اليوم في فئة الدرّاجات النارية العادية، أما المتسابق السعودي عبد المجيد الخُليفي فستمر في صدارة الترتيب العام المُؤقت لفئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، والمتسابق الياباني تيروهيتو سوغاوارا سجل أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة هينو اليابانية، وسجَّل السعودي المشنا الشمري أسرع توقيت في تصنيف الرالي الوطني.

وستُقام غداً المرحلة الخاصة الرابعة (الأخيرة)، البالغ طولها 148 كيلومترًا، حيث تبدأ بمرحلة وصل طولها 56 كيلومترًا من مُخيَّم المبيت إلى خط بداية المرحلة الخاصة، ويوجد خمس نقاط مراقبة داخلها، الأولى على بُعد 65 كيلو مترًا داخل المرحلة، والثانية على بُعد 82 كيلومترًا، والثالثة على بُعد 87 كيلومترًا، والرابعة على بُعد 129 كيلومترًا، والخامسة على بُعد 142 كيلومترًا. ويتبعها مرحلة وصل طولها 132 كيلومترًا باتجاه الموقف المُغلق في حائل، حيث سيُقام حفل تتويج الفائزين.