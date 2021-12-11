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الصحة الروسية تسجل دواء يعالج مرض ضمور العضلات الشوكي

الصحة الروسية تسجل دواء يعالج مرض ضمور العضلات الشوكي
https://almnatiq.net/?p=1082428
المناطق_وكالات

سجلت وزارة الصحة الروسية عقارا سويسريا ضد مرض ضمور العضلات الشوكي “زولجينسما” الذي يصيب الأطفال الصغار. جاء ذلك في سجل الأدوية الحكومي الروسي الذي نشر مؤخرا بياناته.

يذكر أن الأطفال الصغار هم الذين غالبا ما يصابون بهذا المرض الخطير، وفي حال الإصابة به فإن الوظائف الحركية للطفل تفقد تدريجيا، وقد يتوقف الطفل عن الحركة وربما يتوقف عن التنفس. وقد استخدم دواء Zolgensma  في بلدان أخرى.

وهو أغلى عقار في العالم، حيث تقدّر تكلفة حقنة واحدة منه  بـ2.1 -2.5 مليون دولار. وقد بدأ صندوق “دائرة الخير” الروسي الخيري في يونيو الماضي بقبول طلبات للحصول على هذا الدواء الباهظ الثمن ليتعاطاه الأطفال من دون سن الثالثة ممن أصابهم مرض الضمور العضلي في العمود الفقري.

يذكر أن روسيا كانت قد سجلت في وقت سابق عقاريْن لعلاج مرضي  Nusinersen  و”Risdiplam،  وتكلف حقنة واحدة من دواء “سبينرازا” ضد مرض Nusinersen نحو 125 ألف دولار.

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