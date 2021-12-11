جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 تسجل الرقم الأكبر مشاهدات في تاريخ الفورمولا1

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سجّل سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2021م، الذي أُقيم على حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الحالي، رقمًا قياسيًا في أعداد مشاهدي قنوات التواصل الاجتماعي خاصة اليوتيوب، والقناة “سكاي سبورتس فورمولا1” المالكة حقوق البث المباشر للسباقات، الذي عد الرقم الأكبر في سباقات الفومولا 1.

وبلغ عدد المشاهدات على القناة الخاصة للفورمولا1 على منصة اليوتيوب لحفل ختام جائزة السعودية الكبرى 1 “FORMULA1” (6.351.491) مشاهدة، فيما وصل عدد مشاهدي السباق على القناة التلفزيونية الناقلة إلى 2.66 مليون مشاهد، وهو أعلى رقم مشاهدات سجلته سباقات الفورمولا في القناة منذ شرائها حقوق البث المباشر قبل عشر سنوات.

وتعد سباقات الفورمولا1 الرياضة الأولى في العالم بالمشاهدة. حيث يبلغ مشاهدتها ما يقارب 500 مليون مشاهد، وتبث في أكثر من 200 دولة، ويصل تعداد جمهور الفورمولا1 إلى 1.92 مليار، ويبلغ عدد المتفاعلين مع البطولة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي 15.5 مليار متفاعل، وأكثر من 40 مليون متابع على قنوات التواصل الاجتماعي.

وشهد سباق جائزة السعودية الكبرى stc حضورًا إعلاميًا كبيرًا بواقع 173 إعلاميًا وإعلامية، من 28 دولة، يمثلون 129 وسيلة إعلامية، فيما تم تجهيز مركزٍ في “جزيرة الإعلام”، يتضمن صالاتٍ للصحفيين والمصورين، مزودةً

بشاشاتِ عرضٍ عملاقة وخدمة إنترنت عالي السرعة؛ سعيًا للتسهيل على الوسائل الإعلامية في تغطية الحدث لأكبر عددٍ من الجماهير الرياضية على مستوى العالم.

يذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول يأتي ضمن شراكة طويلة الأمد بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والفورمولا 1، تمتد إلى 15 سنة، وبعد سلسلة من النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل سمو ولي العهد – حفظه الله -، وبما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزاً لقيمة ومكانة المملكة إقليميّاً وعالميّاً، وقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى، لصناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.