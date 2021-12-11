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280 مليون دولار.. البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأفغانستان

280 مليون دولار.. البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأفغانستان

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280 مليون دولار.. البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأفغانستان

280 مليون دولار.. البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأفغانستان
https://almnatiq.net/?p=1082440
المناطق_وكالات

أعلن البنك الدولي الذي جمد في نهاية أغسطس الفائت مساعداته لكابل بعد استعادة حركة طالبان السلطة، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصصة “للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار” هذا البلد.

وقال البنك الدولي في بيان الجمعة إن الجهات المانحة في الصندوق “قررت اليوم تحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر 2021 إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي”، وفق فرانس برس.

كما أضاف أن هذا القرار يمثل “الخطوة الأولى” نحو “تقديم مساعدة إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج”.

يشار إلى أن “الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان” هو صندوق ائتمان متعدد المانحين مهمته تنسيق المساعدات الدولية الرامية إلى تحسين حياة ملايين الأفغان. ويدير البنك الدولي هذا الصندوق نيابة عن الجهات المانحة التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحاً، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

وإلى أن استولت طالبان على السلطة في كابل، ظل “الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية في أفغانستان، إذ كان يمول ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية”، بحسب المصدر نفسه.

كذلك كشف البنك الدولي أن اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، وهما منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، لديهما قدرة لوجستية على الأرض للاستفادة من هذه الأموال بشكل جيد. ولفت إلى أن هذه الأموال ستساعد في “سد فجوات التمويل في برامجهما الحالية لتقديم خدمات (في مجال) الصحة والتغذية، مباشرة إلى الشعب الأفغاني”.

وأوضح أن اليونيسف ستتلقى 100 مليون دولار وبرنامج الأغذية العالمي 180 مليون دولار. وقال إن هذه الأموال ستُمكن اليونيسف “من تزويد 12,5 مليون شخص بالخدمات الصحية الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى تلقيح مليون شخص، في حين سيتمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم مساعدة غذائية لـ2,7 مليون شخص، ومساعدة في مجال التغذية لما يقرب من 840 ألف أم وطفل”.

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