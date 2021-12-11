280 مليون دولار.. البنك الدولي يعلن عن مساعدة لأفغانستان

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أعلن البنك الدولي الذي جمد في نهاية أغسطس الفائت مساعداته لكابل بعد استعادة حركة طالبان السلطة، عن مساعدة إنسانية بقيمة 280 مليون دولار لأفغانستان باستخدام أموال مخصصة “للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار” هذا البلد.

وقال البنك الدولي في بيان الجمعة إن الجهات المانحة في الصندوق “قررت اليوم تحويل 280 مليون دولار بحلول نهاية ديسمبر 2021 إلى اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي”، وفق فرانس برس.

كما أضاف أن هذا القرار يمثل “الخطوة الأولى” نحو “تقديم مساعدة إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج”.