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حجاب معلمة يشعل الغضب في كندا.. ورئيس الحكومة يتدخل

حجاب معلمة يشعل الغضب في كندا.. ورئيس الحكومة يتدخل
https://almnatiq.net/?p=1082452
المناطق_وكالات

علق مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، على قضية حرمان معلمة من وظيفتها الأسبوع الماضي بسبب حجابها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن ترودو لم يغلق الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية ضد قانون في مقاطعة كيبيك حرم معلمة من وظيفتها بسبب حجابها.

وأضاف واين دالي، الرئيس المؤقت لمجلس إدارة مدرسة كيبيك الغربية، لرويترز أنه تم نقل معلمة لطلاب الصف الثالث في تشيلسي بكيبيك إلى عمل مختلف بموجب قانون في المقاطعة يحظر على موظفي القطاع العام العاملين في ظائف يمارسون فيها سلطة ارتداء الرموز الدينية.

وتابع: “يتعرض منذ ذلك الحين لطوفان من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني غالبيتها العظمى تعارض الخطوة”.

وفي بطاقة مرسومة بخط اليد نشرتها على الإنترنت المدافعة عن حقوق الإنسان أميرة الغوابي، تندد طالبة بالصف الثالث بقرار النقل وتصفه بأنه “غير عادل”.

وسنت مقاطعة كيبيك، التي يتحدث معظم سكانها اللغة الفرنسية، القانون في 2019 في خطوة ظاهرها الحفاظ على العلمانية في قطاعات الخدمة العامة بها.

ويواجه مشروع القانون، الذي أيدته بشكل جزئي محكمة في كيبيك هذا الربيع، انتقادات يوصف في إطارها بأنه يستهدف المسلمين والسيخ واليهود.

وقال مكتب ترودو في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لا ينبغي أن يفقد أحد في كندا وظيفته أبدا بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية”.

وأضافت الرسالة: “لم نغلق الباب أمام أي إجراء بالمحكمة في المستقبل”.

 

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