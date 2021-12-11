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شاهد.. لحظات مرعبة لإنقاذ شاب حاول الانتحار من الطابق السابع في مصر

شاهد.. لحظات مرعبة لإنقاذ شاب حاول الانتحار من الطابق السابع في مصر
https://almnatiq.net/?p=1082460
المناطق_وكالات

نشر قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية المصرية فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة يرصد لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وقال مصدر أمني إن الشاب ظل واقفا على حديد التكييف المثبت على شرفة منزله، لمدة قاربت 5 ساعات، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة عليه.

وأوضح المصدر أن عملية الإنقاذ شارك فيها 4 لواءات شرطة و20 ضابطا وعدد من أفراد الأمن، إضافة إلى رجال الحماية المدنية والإنقاذ بوزارة الداخلية.

وكان الشاب قد هدد بالانتحار قفزًا من شرفة مسكنه بالطابق السابع، دون أن يعرف أحد الدوافع التي قادته لذلك، وسط حالة من ذهول وصراخ أهالي المنطقة.

وحسب  وسائل إعلام مصرية فقد أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية، التي تحركت على الفور وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنزل.. وسط محاولات لإقناع الشاب عن طريق مكبر الصوت للعدول عن قراره في الانتحار.

وقامت القوات بوضع بالون ضخم أسفل العقار حفاظا على حياة الشاب حال قيامه بالقفز من شرفة مسكنه في الشارع، بينما صعدت قوة من رجال الشرطة، للشقة محل سكن الشاب، وتمكنوا من الدخول وإنقاذ حياته، قبل القفز في الشارع.

 

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