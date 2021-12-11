ترتيب هدافي دوري المجموعات لدوري الأبطال

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تربع اللاعب الإيفواري سباستيان هيلير مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي على عرش صدارة هدافي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2021-2022).

وسجل سباستيان هيلير في أول 6 مباريات له في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو رقم تاريخي للبطولة، وثاني لاعب يسجل في جميع مباريات دور المجموعات بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم (2017-2018)، والذي يعد الهداف التاريخي للبطولة برصيد 140 هدفا، وصاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد برصيد 17 هدفا، وفي عدد المباريات المتتالية برصيد 10 مواجهات.

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وأصبح هيلير أسرع لاعب يصل إلى 10 أهداف في تاريخ البطولة، وانفرد بصدارة هدافي الموسم الحالي “للتشامبيونز ليغ”، مبتعدا بفارق هدف واحد عن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، الذي أخفق في هز شباك ضيفه برشلونة، رغم فوز العملاق البافاري (3-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأربعاء، على ملعب “أليانز أرينا” في مدينة ميونخ.