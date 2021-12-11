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أمين عام “التعاون الإسلامي” يدين الهجوم الإرهابي على حافلة نقل في نيجيريا

أمين عام “التعاون الإسلامي” يدين الهجوم الإرهابي على حافلة نقل في نيجيريا

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أمين عام “التعاون الإسلامي” يدين الهجوم الإرهابي على حافلة نقل في نيجيريا

أمين عام “التعاون الإسلامي” يدين الهجوم الإرهابي على حافلة نقل في نيجيريا
https://almnatiq.net/?p=1082477
المناطق_واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وبشدة الهجوم الإرهابي الدامي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب في شمال غرب نيجيريا الثلاثاء الماضي، وأسفر عما لا يقل عن 30 قتيلاً وعدة جرحى.

ووصف الأمين العام الهجوم بالجريمة النكراء والبشعة، وعبَّر عن تضامن المنظمة مع نيجيريا حكومةً وشعباً في هذه الظروف العصيبة، متقدماً بتعازيه وتعاطفه إلى أسر الضحايا الأبرياء خلال هذه المأساة، راجياً للمصابين عاجل الشفاء.

وجدد الأمين العام التأكيد على الموقف الثابت للمنظمة الذي يدين بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف، بمختلف أشكالها ومظاهرها.

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