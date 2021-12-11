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مصرع وإصابة 7 أشخاص داخل دار مسنين إثر إعصار بولاية أمريكية

مصرع وإصابة 7 أشخاص داخل دار مسنين إثر إعصار بولاية أمريكية
https://almnatiq.net/?p=1082500
المناطق _ وكالات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون جراء تعرض دار لرعاية المسنين في شمال شرق ولاية أركنسو الأمريكية بعد تعرضها لإعصار.

وقالت قناة “كيه.إيه.آي. تي” التابعة لمحطة “إن.بي.سي” التلفزيونية إن الإعصار الذي اجتاح دار رعاية المسنين في مدينة مونيت كان من بين سلسلة من الأعاصير في المنطقة.

ونقلت عن المسؤول قوله إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب خمسة كما حوصر ما لا يقل عن 20 في دار رعاية المسنين.

وأصدرت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية تحذيرات من الإعصار ليل الجمعة في مناطق في عدة ولايات من بينها أركنسو وتينيسي وميزوري وإلينوي.

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