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أمريكا تعلن بيع 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
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المناطق _ وكالات
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، عن بيعها 18 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، يوم الجمعة القادم (17 ديسمبر)، وذلك للحدّ من ارتفاع أسعار البنزين.
وأوضحت (CNBC Arabia) أن قيام وزارة الطاقة الأمريكية ببيع 18 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، يأتي في إطار خطة سابقة في محاولة من إدارة الرئيس بايدن لخفض أسعار البنزين في البلاد.
وكانت إدارة الرئيس بايدن أعلنت في نوفمبر الماضي أنَّها ستفرج عن نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية للتصدي لارتفاع أسعار الوقود.
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