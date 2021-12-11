احدث الأخبار

فيصل أبوساق: الديون أغرقت النصر والموسم الحالي “زكاة”
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل طيار مروحية أسقطها الجيش اليمني بمأرب
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب بالسوق السعودية صباح تعاملات السبت
أبرز المواد
 وفاة الشاعر الكويتي دعيج الخليفة الصباح عن عمر يناهز الـ 50 عاماً
أبرز المواد
 رجيم القهوة.. تعرّف على الفوائد والأضرار
أبرز المواد
 عالم أمريكي يحذر من الانقراض الجماعي السادس على الأرض
أبرز المواد
 تشكيلي المملكة ينثرون إبداعاتهم الفنية على شواطئ حقل
أبرز المواد
 قصرا الحكم والمربع.. هدايا بماء الذهب تعكس التراث السعودي في معرض أنا عربية
أبرز المواد
 تهديد صريح من الصين لأميركا: سنهاجم قواتكم في هذه الحالة
أبرز المواد
 خبير يكشف وضعيات النوم “القاتلة” للإنسان
أبرز المواد
 أمريكا تعلن بيع 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
أبرز المواد
 طرق سهلة وبسيطة للتخلص من قشرة الشعر في الشتاء
أبرز المواد
عاجل

نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

فيصل أبوساق: الديون أغرقت النصر والموسم الحالي “زكاة”

فيصل أبوساق: الديون أغرقت النصر والموسم الحالي “زكاة”

أبرز المواد
ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل طيار مروحية أسقطها الجيش اليمني بمأرب

ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل طيار مروحية أسقطها الجيش اليمني بمأرب

أبرز المواد
ارتفاع أسعار الذهب بالسوق السعودية صباح تعاملات السبت

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق السعودية صباح تعاملات السبت

أبرز المواد
وفاة الشاعر الكويتي دعيج الخليفة الصباح عن عمر يناهز الـ 50 عاماً

وفاة الشاعر الكويتي دعيج الخليفة الصباح عن عمر يناهز الـ 50 عاماً

أبرز المواد

أمريكا تعلن بيع 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

أمريكا تعلن بيع 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
https://almnatiq.net/?p=1082525
المناطق _ وكالات

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، عن بيعها 18 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، يوم الجمعة القادم (17 ديسمبر)، وذلك للحدّ من ارتفاع أسعار البنزين.

 

وأوضحت (CNBC Arabia) أن قيام وزارة الطاقة الأمريكية ببيع 18 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، يأتي في إطار خطة سابقة في محاولة من إدارة الرئيس بايدن لخفض أسعار البنزين في البلاد.

وكانت إدارة الرئيس بايدن أعلنت في نوفمبر الماضي أنَّها ستفرج عن نحو 50 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية للتصدي لارتفاع أسعار الوقود.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements