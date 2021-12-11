أمريكا تعلن بيع 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

المناطق _ وكالات

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، عن بيعها 18 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، يوم الجمعة القادم (17 ديسمبر)، وذلك للحدّ من ارتفاع أسعار البنزين.