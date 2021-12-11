خبير يكشف وضعيات النوم “القاتلة” للإنسان

وأضاف رانيوشكين قائلا: “الأوضاع الأكثر خطرا هي على الجانب أو على الظهر مع وضع وسادة تحت الرأس، مشيرا إلى أن

“الجسم يتذكر سريعًا الوضع الذي يكون مريحًا له – على سبيل المثال، أولئك الذين لديهم توتر عضلي على الجانب الأيمن ينامون

على الجانب الأيسر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات باستمرار”.