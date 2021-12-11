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خبير يكشف وضعيات النوم “القاتلة” للإنسان

خبير يكشف وضعيات النوم “القاتلة” للإنسان
https://almnatiq.net/?p=1082528
المناطق _ متابعات
كشف خبير طبي في التربية الجسدية عن وضعيات النوم الأخطر على حياة الإنسان.
وفي مقابلة خاصة مع موقع “URA.RU” وصف الخبير الطبي الروسي أرتيوم رانيوشكين أخطر وضعيات النوم وبينها النوم على
الجانب أو على الظهر مع وضع وسادة تحت الرأس، حيث تسبب اختلالًا في الحوض والجنف وتغيرًا في العضة وتساهم أيضًا في
طحن الأسنان.
وأضاف رانيوشكين قائلا: “الأوضاع الأكثر خطرا هي على الجانب أو على الظهر مع وضع وسادة تحت الرأس، مشيرا إلى أن
“الجسم يتذكر سريعًا الوضع الذي يكون مريحًا له – على سبيل المثال، أولئك الذين لديهم توتر عضلي على الجانب الأيمن ينامون
على الجانب الأيسر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات باستمرار”.
كما يتسبب النوم على الجانب بحدوث انحراف في الحوض، ونتيجة لذلك يصاب بالجنف.

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