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تشكيلي المملكة ينثرون إبداعاتهم الفنية على شواطئ حقل

تشكيلي المملكة ينثرون إبداعاتهم الفنية على شواطئ حقل
https://almnatiq.net/?p=1082541
المناطق _ متابعات

أقام أكثر من 18 فنانا وفنانة تشكيلة من مختلف مناطق المملكة أمس، ملتقاهم الأول بمحافظة حقل، مستعرضين من خلاله

إبداعاتهم الفنية أمام أهالي المحافظة وزائريها .

وضم الملتقى مايقارب الـ 40 عملاً فنياً تنوعت ما بين التجريدي والواقعي والسريالي والتأثيري، إضافة إلى الرسم المباشر

لمختلف المعالم السياحية على إمتداد شواطئ حقل .

وأفاد المشاركون أن أهمية الملتقى تكمن في اهتمامه بمعالم المملكة، وإبرازها من خلال الرسومات التشكيلية التي تنقل الزوار

من الواقعية إلى التعبيرية ومن البساطة إلى التركيب، في إكتشافه لكل مايميز وطننا الحبيب، مؤكدين أن مثل هذه الملتقيات من

شأنها تعزيز قطاع الثقافة، والارتقاء برموز الفن التشكيلي، وتشجيع المبدعين والمبدعات، وتعريف الزوار بواقع الفن التشكيلي

بالمملكة، مشيدين بهذه التظاهرة الثقافية التي تدعم حركة الفنون التشكيلية، وتتيح الفرصة لمختلف الفنانين للمشاركة

بإنتاجاتهم وأعمالهم ليكتمل عقد هذه التظاهرة بحضور الفنون التشكيلية في كافة مدن ومحافظات المملكة .

 

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