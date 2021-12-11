رجيم القهوة.. تعرّف على الفوائد والأضرار

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يلجأ العديد من الأشخاص إلى اتباع حميات غذائية مختلفة للوصول إلى الوزن المثالي، ولكن هل سمعت قبل ذلك بـ”رجيم القهوة”؟.

يساعد هذا الرجيم في فقدان الوزن الزائد بشكل جيد، وهو مثالي لعشاق القهوة، حيث يعتمد على تناولها بشكل كبير.

رجيم القهوة

-يتضمن تناول ما لا يقل عن 3 أكواب أو ما يكافئ 270 ملليلتر من القهوة المحمصة يومياً، مع تجنب إضافة السكر أو الكريمة إلى القهوة، كما يجب تقليل كمية السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها من خلال الطعام.

من الممكن تناول وجبات خفيفة منخفضة السعرات الحرارية، مثل: الحبوب الكاملة، والخضراوات، والفواكه، والبروتينات الخالية من الدهون، وتجنب الأطعمة المقلية، والدهنيات، والسكريات.

ويوصى باستبدال وجبة واحدة يومياً بعصير أخضر يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف.

فوائد رجيم القهوة

– تقليل الالتهاب في الجسم، حيث تحتوي القهوة على الكافيين ومضادات أكسدة تسمى البوليفينول.

– يعمل على سد الشهية، مما يساعد في تقليل الوزن بشكل صحي وآمن.

– زيادة التمثيل الغذائي في الجسمورفع مستويات الحرق لاحتواء القهوة على الكافيين.

– مثالي لعشاق القهوة، فلن يشعروا بالحرمان منها خلال فترة اتباعه.

– تساعد في تحسين المزاج بشكل كبير.

عيوب رجيم القهوة

– الإصابة ببعض المشاكل الصحية، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في تناولها إلى ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وهشاشة العظام.

– صعوبة النوم ليلاً، إذ يساعد الكافيين المتوفر في القهوة على زيادة التنبه واليقظة.

– كثرة الحاجة إلى التبول، إذ يعد عد الكافيين من المواد المدرة للبول، مما يسبب بعض المشكلات الصحية، حيث يفقد الجسم بعض العناصر.