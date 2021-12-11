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ارتفاع أسعار الذهب بالسوق السعودية صباح تعاملات السبت

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق السعودية صباح تعاملات السبت
https://almnatiq.net/?p=1082553
المناطق _ متابعات

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية بالتعاملات المبكرة اليوم السبت، تأثرًا بصعود أسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم 215.22 ريال (57.37 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 188.32 ريال (50.20 دولار).

 

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية فسجل 161.42 ريال (43.03 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.54 ريال (33.47 دولار).

 

وحقَّق سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السوق السعودية بتعاملات السبت، نحو 6,693 ريال (1,784 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1,507 ريال (401.60 دولار).

 

عالميًا، صعدت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة (نهاية الأسبوع)، بالبورصات العالمية، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما عزز جاذبية المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وارتفعت أسعار الذهب، رغم توقعات بأن بيانات التضخم قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقليص مشترياته من السندات بوتيرة أسرع.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.5% إلى 1783.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش.

 

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.6% إلى 1786.90 دولار.

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