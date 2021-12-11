ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل طيار مروحية أسقطها الجيش اليمني بمأرب نشر قبل 17 دقيقة - 11:12 صباحًا, 11 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1082556 المناطق _ متابعات اعترفت الميليشيا الحوثية بمقتل طيار مروحية في جبهة مأرب، أسقطت طائرته بواسطة الجيش الوطني اليمني. وأقرَّت الميليشيا بمقتل الطيار أشرف شرف حمد الدمشقي، الذي قاد مروحية جنوب مأرب منذ عدة أيام، وفقا لـ«الحدث اليمني». وكانت وسائل إعلام ذكرت مصرع الطيار الحوثي أشرف الدمشقي يوم الأربعاء الماضي جنوب محافظة مأرب، عندما حاول استخدام مروحية لرفع الروح المعنوية لعناصر الحوثي، لكن الجيش اليمني تمكن من إسقاطها.
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