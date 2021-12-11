محمد السهلاوي ينهي عقده مع معيذر القطري بالتراضي نشر قبل ساعتين - 11:51 صباحًا, 11 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1082569 المناطق _ متابعات أعلن محمد السهلاوي، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، إنهاء عقده مع نادي معيذر القطري بموافقة الطرفين. وقال محمد السهلاوي إنَّه طلب إنهاء عقده وأن مسؤولي نادي معيذر، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية القطري، وافقوا على طلبه. وانتقل محمد السهلاوي البالغ من العمر 34 عامًا، إلى نادي معيذر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع التعاون، في تجربة احترافية هي الأولى له خارج الملاعب السعودية. وأعلن محمد السهلاوي انتهاء رحلته مع نادي معيذر، موجهًا الشكر لمسؤولي النادي القطري على تاعونهم وتفهمهم وموافقتهم على إنهاء عقده قبل حلول مدته الرسمية.
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