محمد السهلاوي ينهي عقده مع معيذر القطري بالتراضي

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أعلن محمد السهلاوي، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، إنهاء عقده مع نادي معيذر القطري بموافقة الطرفين.