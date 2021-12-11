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90.7 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 47.9 مليون بالسعودية

90.7 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 47.9 مليون بالسعودية
https://almnatiq.net/?p=1082572
المناطق _ متابعات

كشف مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون والتي تجاوزت 90.7 مليون جرعة، فيما أعلنت

وزارة الصحة أنَّه تمَّ إعطاء أكثر من 47.9 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

 

وذكر مركز الإحصاء –عبر تويتر، أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,534,120) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,506,361) حالة، وإجمالي

حالات الوفاة بلغ (19,587) حالة.

 

وأشار مركز الإحصاء إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (90,709,716)، فيما بلغت نسبة التعافي من

الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

 

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة أنَّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة حتى أمس الجمعة، بلغ (47935441)

جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 61 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط.

 

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