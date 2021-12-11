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“استشاري جلدية” يكشف أشهر 7 أسباب لتهيج الصدفية

“استشاري جلدية” يكشف أشهر 7 أسباب لتهيج الصدفية
https://almnatiq.net/?p=1082577
المناطق _ متابعات

كشف استشاري الجلدية وجراحة الجلد، د.فهد بن خالد السديري، عن أشهر سبعة أسباب لتهيج مرض الصدفية، ناصحًا بتفادي تلك الأسباب للتمتع بصحة جيدة.

 

وقال استشاري الجلدية –عبر تويتر- إن من أشهر الأسباب لتهيج مرض الصدفية، هي: الضغوطات، وجروح الجلد، والجو البارد والجاف، والالتهابات والعدوى، وبعض الأدوية، والكحول، والتدخين .

 

من جهة أخرى، أشار الدكتور السديري، إلى أنَّ دراسة علمية أكدت أن عدم النوم الكافي ليلاً، وسوء جودته، يؤثر على مستوى السكر في الدم ويؤدي لارتفاعه، وصعوبة ضبط مستوى السكر بعد الوجبات.

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