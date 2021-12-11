“استشاري جلدية” يكشف أشهر 7 أسباب لتهيج الصدفية

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كشف استشاري الجلدية وجراحة الجلد، د.فهد بن خالد السديري، عن أشهر سبعة أسباب لتهيج مرض الصدفية، ناصحًا بتفادي تلك الأسباب للتمتع بصحة جيدة.