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لمواجهة التغير المناخي.. تفاصيل أول “مدينة عائمة” في العالم

لمواجهة التغير المناخي.. تفاصيل أول “مدينة عائمة” في العالم
https://almnatiq.net/?p=1082580
المناطق _ متابعات

في مساع غير تقليدية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، تخطط كوريا الجنوبية لبناء أول “مدينة عائمة” مقاومة للفيضانات، قادرة على استيعاب آلاف السكان.

وستبدأ مدينة بوسان جنوبي كوريا الجنوبية العمل على مشروعها الطموح العام المقبل، المتوقع أن يصبح جاهزا للسكن عام 2025 ويستوعب عند اكتماله 10 آلاف شخص.

وستمثل “المدينة العائمة” حلا للمناطق الساحلية المهددة بالغرق بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري، أحد أخطر التأثيرات للتغير المناخي.

وحسب التصميم، فإن المدينة مقامة على منصات تطفو على سطح الماء، ترتفع أو تنخفض بناء على منسوبه بحيث تتجنب الغرق.

وسيقام المشروع الذي أطلق عليه اسم “أوشيانيكس” قبالة ساحل كوريا الجنوبية، وفقما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، وهو ثمرة تعاون بين بلدية بوسان ووكالة التنمية الحضرية التابعة للأمم المتحدة.

وستأخذ بيوت المدينة أشكال منصات عائمة تصنع لتنقل لاحقا إلى موقعها، علما أن كل حي سيمتد على مساحة 5 فدانات بحيث يؤوي نحو 300 شخص، في مبان يصل ارتفاعها إلى 7 طوابق.

وستتصل الأحياء في المشروع مع بعضها عبر شبكة مسارات وممرات تتيح التنقل، بحسب المجموعة المسؤولة عن التصميم.

وستكون المدينة “ذاتية الاكتفاء” وخالية من النفايات، إذ ستضم مزارع مائية ومحطات لتوليد الطاقة النظيفة من خلال قوة الرياح وحرارة الشمس، فضلا عن مراكز لمعالجة المياه ومستودعات لتخزين مياه الأمطار.

وبالنسبة للتنقل في المدينة، سيعتمد السكان على السيارات الكهربائية والعبّارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، لنقل السكان إلى البر الرئيسي.

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