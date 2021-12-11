بورصة مسقط تعوض جزءا من خسائرها والمؤشر يتجاوز 4000 نقطة

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عوضت بورصة مسقط نهاية الأسبوع الماضي جزءا من الخسائر التي تكبدتها قبل أسبوع، لينهي المؤشر الرئيس تداولاته عند

مستوى 4008 نقاط، مرتفعاً بـ 13 نقطة.

وسجل مؤشر القطاع الصناعي الأسبوع الماضي أفضل صعود بين مؤشرات البورصة مرتفعاً بـ 36 نقطة، فيما صعد مؤشر القطاع

المالي 20 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الخدمات 10 نقاط وفقد مؤشر السوق الشرعي 4 نقاط.

وارتفعت الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي بنسبة 5 % وقيمة التداول بنسبة 25 %، ليرتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 1749

صفقة مقابل 1654 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، حيث ارتفعت قيمة التداول من 6.7 ملايين ريال إلى 8.4 ملايين ريال عماني،

كما سجلت بورصة مسقط مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بـ 45 مليون ريال عماني، لتبلغ بنهاية تداولات الخميس 21 مليارا

و986 مليون ريال عماني.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 18 شركة، فيما تراجعت 29 شركة وحافظت 24 شركة على مستوياتها السابقة.