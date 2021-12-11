اليوم.. روسو يبدأ تجهيز النصر لمباراة القمة أمام الهلال نشر قبل 36 دقيقة - 12:51 مساءً, 11 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1082591 المناطق _ متابعات يبدأ الأرجنتيني ميجيل أنخل روسو، المدير الفني الجديد لفريق النصر، اليوم السبت، مهمته في قيادة الفريق عندما يؤدي «أصفر العاصمة» مرانه الأول تحت إشراف المدرب الأرجنتيني. وتعاقد النصر مع ميجيل أنخل روسو ليقود الفريق من مقعد المدير الفني، خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل الذي تم إنهاء عقده وتسليم المهمة بشكل مؤقت إلى البرازيلي مارسيلو سالازار. واكتفى روسو بمتابعة لقاء النصر مع الطائي من المدرجات، حيث شاهد فريقه الجديد وهو يسقط في فخ الخسارة بهدف مقابل هدفين. ودوّن المدرب الأرجنتيني بعض الملاحظات على أداء اللاعبين استعدادا لبدء مهمته رسميا، اليوم. وتبدو مهمة روسو في غاية التعقيد لأنه استلم فريقا كبيرا لكن نتائجه تشهد تراجعا بشكل مطّرد، كما أن المهمة الأولى له ستكون قيادة النصر أمام الهلال في قمة الكرة السعودية، وهو اختبار ليس بالسهل على الإطلاق، فضلا عن أنه سيكون تحت ضغط جماهيري كبير من أجل تصحيح الأوضاع في زمن قياسي، وهو ما قد يؤثر على عمله بالسلب. ومن المتوقع أن يعمل روسو على إعادة بناء ثقة اللاعبين في أنفسهم بعد فترة اعتادوا فيها على تلقي النتائج السلبية ما بين هزائم وتعادلات، بداية من الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهاء بالخسارة أمام الطائي في الدوري السعودي. كما سيجد المدرب الجديد للنصر نفسه أمام خيار وحيد في خط الهجوم وهو الكاميروني فينسنت أبوبكر بعد رحيل المغربي عبدالرزاق حمد الله، وإصابة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، وقلة خبرة بقية عناصر الخط الأمامي.. وسيحاول روسو إعادة توظيف لاعبيه في الملعب لكي يوفر أكبر دعم ممكن لأبوبكر بهدف زيادة الفعالية الهجومية للفريق.
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