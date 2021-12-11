اليوم.. روسو يبدأ تجهيز النصر لمباراة القمة أمام الهلال

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يبدأ الأرجنتيني ميجيل أنخل روسو، المدير الفني الجديد لفريق النصر، اليوم السبت، مهمته في قيادة الفريق عندما يؤدي «أصفر

العاصمة» مرانه الأول تحت إشراف المدرب الأرجنتيني.