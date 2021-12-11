محكمة ألمانية تعتبر الإصابة في الطريق من السرير إلى الكمبيوتر “حادث عمل”

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اعتبرت محكمة ألمانية أن المشي لمسافة قدمين من سريرك إلى مكتبك في المنزل هو وسيلة للتنقل، وعلى هذا الأساس

قضت بحكم فريد من نوعه.