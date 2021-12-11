مؤتمر يناقش مستقبل مؤسسات المعلومات العربية في ظل التقنيات الذكية

المناطق _ متابعات

يعقد الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات مؤتمره الثاني والثلاثين تحت عنوان “مستقبل مؤسسات المعلومات العربية في ظل

التقنيات الذكية .. رؤية استراتيجية 2050″، في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر الجاري، وذلك

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبمشاركة رؤساء جمعيات المكتبات وقيادات عربية من عدة دول.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات حسن عواد السريحي، في بيان له اليوم، أن المؤتمر سيناقش عدد من

الموضوعات منها التقنيات الذكية ومستقبل مؤسسات المعلومات في ظل التخطيط المستقبلي طويل المدى، بالإضافة إلى

مناقشة مجموعة من الأبحاث المتعلق بمستقبل المعلومات.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر توزيع جوائز الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات لأفضل مشروع ورسالة دكتوراه وجائزة نسيج

للرواد في فرعيها للتميز العلمي والتميز المهني.