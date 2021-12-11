ميقاتي: أثمن دعم ولي العهد للبنان خلال جولته الخليجية

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قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه يثمن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمساعي المستمرة لتعزيز

أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية كافة، ولبنان من ضمنها.