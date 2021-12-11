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ميقاتي: أثمن دعم ولي العهد للبنان خلال جولته الخليجية

ميقاتي: أثمن دعم ولي العهد للبنان خلال جولته الخليجية
https://almnatiq.net/?p=1082607
المناطق _ متابعات

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه يثمن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمساعي المستمرة لتعزيز

أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية كافة، ولبنان من ضمنها.

 

وأكد ميقاتي تقديره الكبير لتأكيد ولي العهد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وان يكون منطلقا لخير الدول العربية.

 

وجاء ذلك في تغريدة لرئيس الوزراء اللبناني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: أثمن جولة سمو ولي العهد

السعودي الأمير محمد بن سلمان والمساعي المستمرة لتعزيز أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول

العربية كافة، ولبنان من ضمنها. وأقدر التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وأن يكون منطلقا لخير الدول العربية.

 

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